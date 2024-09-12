1856年法国蒸气船肇逃沉没 美麻州外海发现残骸

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（法新社华盛顿11日电） 美国潜水人员已在麻州外海的大西洋海底，发现法国蒸汽船里昂号（Le Lyonnais）残骸。这艘船1856年撞上另一艘船后「肇逃」，最后沉没，造成114人丧生。

法新社报导，「里昂号」建于1855年，当时是各方眼中最先进的船只，但在完成从勒哈佛（Le Havre）到纽约（New York）的处女航后，就于返回法国的途中发生事故。

纽泽西州大西洋沉船打捞公司（Atlantic Wreck Salvage）人员塞利蒂（Jennifer Sellitti）表示，经过20年的搜寻，潜水船「毅力号D/V」（D/V Tenacious）团队上个月发现了里昂号的残骸。

塞利蒂说，潜水人员在麻州纽贝德福（New Bedford）外海320公里的乔治沙洲（Georges Bank）确认了里昂号残骸。他们婉拒透露残骸确切位置。

塞利蒂告诉法新社说：「它看起来当然不如从前那般好…它真的支离破碎了。」

她说：「北大西洋对沉船而言是个残酷的地方，风暴、潮汐…南特基暗沙（Nantucket shoals）以流沙而闻名，这些流沙就足以完全掩埋沉船残骸。」

塞利蒂说，引擎汽缸尺寸是辨识这艘船的关键。

里昂号这艘铁壳船既有风帆也有蒸汽机，由英国造船厂莱尔德氏公司（Laird & Sons）为法美公司（Compagnie Franco-Americaine）建造，提供横跨大西洋的客运和邮政服务。

塞利蒂说：「1850年代是从风帆转向蒸汽动力的开始…是法国在发展第一条成功载客海运线的早期尝试阶段。」

1856年11月2日晚间，载有132名乘客与船员的里昂号，与美国三桅帆船「亚得里亚号」（Adriatic）相撞。当时亚得里亚号正从缅因州驶往乔治亚州途中。

亚得里亚号船长杜然（Jonathan Durham）在1856年11月19日的「纽约时报」（The New York Times）发布声明表示，事发在晚上11时，当时有着星光但夜色「朦胧」，里昂号「突然改变了航向，无法避免地发生了碰撞」。

杜然表示，亚得里亚号受损严重，但两天后成功在麻州格洛斯特（Gloucester）靠岸，里昂号则继续航行。

塞利蒂说，实际上，里昂号严重受损，船体吃水线处破一个洞，疑似靠近煤仓的地方也被撞出另一个洞。

里昂号几天后沉没，少数幸存者由另一艘船救起。

塞利蒂指出，里昂号的沉没「在当时是件大事」。

她说，那位美国籍船长后来被捕，并在法国受审。她同时表示，这次事件也引发许多新的海事责任问题，诸如帆船在海上遇到蒸气船会出现什么情况。

她说，这场儒勒．凡尔纳（Jules Verne）小说「海底两万里」（Twenty Thousand Leagues Under the Sea）提到的灾难，是当时国际关注的焦点，但美国1861年爆发南北战争之后，「大家便不再谈论这件事，话题都转到战争上」。（译者：纪锦玲）