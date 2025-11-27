2国民兵白宫附近遭枪击 川普称凶嫌为阿富汗移民

（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普今天表示，两名国民兵在白宫附近遭到枪击，犯嫌是一名逃离塔利班（Taliban）的阿富汗男子，并称这是一桩「恐怖行动」。

川普在一段简短影片声明中宣布此事，将3项极具争议的政治议题交织在一起，包括川普在国内备受争议的动用军队、移民议题，以及美国阿富汗战争遗留的问题。

这起事件造成两名国民兵重伤，川普形容这是「邪恶的行径、仇恨的行为，也是一桩恐怖行动」，并表示「这是针对我们整个国家的犯罪」。

一名男子今天在白宫两个街口外，在光天化日下犯下这起枪击案。川普证实，在案发后被逮捕的男子「是一名从阿富汗进入我国的外国人」。

川普表示，这名犯嫌是在2021年「搭乘那些恶名昭彰的班机」抵达美国。他指的是在美军结束20年战争撤军后、在塔利班接管阿富汗之际，大批阿富汗人搭机逃离的撤离行动。

这起震惊社会的袭击事件发生在一个地铁站旁，当时华盛顿市中心的街道与办公室人潮熙来攘往，也让川普在全美推动将打击犯罪行动军事化的争议性政策，再度受到关注。

川普已向多个由民主党执政的城市部署部队，包括华盛顿、洛杉矶和曼菲斯（Memphis）。这些部署引发多起法律诉讼与地方官员的抗议，他们指控川普试图追求威权权力。

川普的声明同时也表明，他同样备受争议的非法移民驱逐政策，也就是他的国内核心施政方针，将因此获得新一波的推动力。

川普说：「我们必须重新审查在前总统拜登任内自阿富汗入境本国的每一名外籍人士。」

「我们必须采取一切必要手段，确保将任何不属于这里，或无法为我们国家带来益处的外国人驱逐出境。如果他们不爱我们这个国家，我们不欢迎他们。」

华盛顿警方助理局长卡洛尔（Jeffery Carroll）说，枪手是「伏击」受害者。他说：「嫌犯绕过街角，举起手枪向国民兵开火。」

联邦调查局（FBI）局长巴特尔（Kash Patel）表示，两名国民兵目前情况「危急」。