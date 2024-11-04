2021年政变夺权后 缅甸军政府领袖本周首度访中

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（法新北京4日综合外电报导）缅甸与中国今天共同宣布，缅甸军政府领袖敏昂莱将于本周到访重要盟友中国，这是军政府自2021年发动政变夺权以来首度访中。

敏昂莱（Min Aung Hlaing）将在6日前往中国云南省昆明，出席为期2天的「大湄公河次区域经济合作」（Greater Mekong Subregion, GMS）峰会，这个合作机制的会员国包括中国、缅甸、泰国、寮国、越南与柬埔寨6国。

缅甸军政府今天发表声明说，基于两国政府与人民之间的友谊，敏昂莱将会晤中国政府官员，以发展和强化经济与跨部会方面的合作。

敏昂莱访中正值军政府迟迟未能平息本地武装冲突之际。几个缅甸少数民族武装抵抗团体和「人民防卫部队」（People’s Defence Forces）纷纷采取行动、反抗军政府夺权。

此外，中方也证实缅甸军政府领导人将出席峰会的消息。中国外交部发言人毛宁表示，本届峰会将由中国国务院总理李强主持。

毛宁指出，GMS机制成立30多年来，在中柬寮缅泰越6成员国及「亚洲开发银行」（ADB）共同努力下，积极推进经济社会协同发展和区域一体化建设，为6国人民带来了实实在在的利益。