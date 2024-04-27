2024年巴黎奥运圣火 从希腊正式移交组委会

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（法新社雅典26日电） 希腊今天在近130年前重现奥运的雅典大理石体育场举办的仪式中，将2024年巴黎奥运圣火移交巴黎主办单位。

希腊奥林匹克委员会（Hellenic Olympic Committee）主席卡普拉洛斯（Spyros Capralos）在1896年举办首届现代奥运的帕那辛纳克体育场（Panathenaic Stadium）将火炬传给巴黎奥运会组织委员会主席艾斯堂格（Tony Estanguet）。

艾斯堂格在演说中表示，巴黎的目标是举办「精采绝伦但也更负责任的奥运，将为建立更具包容性的社会做出贡献」。

艾斯堂格说，主办单位希望确保「这场全球最盛大的活动能发挥加速作用，因应我们时代的关键问题」。艾斯堂格是2004年雅典奥运的法国代表团成员，他在轻艇激流标竿项目夺下金牌。

两名法国金牌选手帕帕达吉斯（Gabriella Papadakis）和赫斯（Beatrice Hess）在最后一棒将火炬带进帕那辛纳克体育场。帕帕达吉斯曾在2022年北京冬奥冰舞夺金，前游泳好手赫斯则是史上最成功的帕运选手之一。

享誉全球的89岁希腊国宝级歌后娜娜．穆斯库利（Nana Mouskouri）在仪式上演唱法国与希腊的国歌。

奥运圣火摆在法国驻雅典大使馆一晚后，明天将搭乘19世纪的三桅帆船「贝伦号」（Belem）展开前往法国的旅程。贝伦号将于28日驶过科林斯运河（Corinth Canal），这是19世纪由法国银行与工程师共同建造的工程。

贝伦号将于5月8日抵达法国马赛（Marseille），这是一座在西元前约600年由古希腊殖民者建造的城市。法国官员说，届时将有1000多艘船只伴随贝伦号驶入港口。

法国游泳选手马纳杜（Florent Manaudou）将是在马赛的首位火炬手。他的姊姊洛尔．马纳杜（Laure Manaudou）是在希腊奥林匹亚（Olympia）传递圣火的第2棒火炬手，而奥运圣火是4月16日在那点燃。

随后，1万名火炬手会将圣火传递到法国64个地区。它将在长达1万2000公里旅程中穿越超过450座城镇和数十个旅游景点，途经法国本土，以及加勒比海、印度洋和太平洋的海外属地，并于7月26日成为巴黎奥运开幕式焦点。