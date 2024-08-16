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2024年民主党全代会与1968年多处相似

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（法新社芝加哥15日电） 美国民主党全国代表大会即将登场。这场大会与1968年同在芝加哥举行的民主党全代会相似，总统都放弃竞选连任，改由副总统参选，美国民众也同样因为一场外国战争而群情激愤。

本月19日民主党全代会（DNC）的焦点将是成为总统候选人的副总统贺锦丽（Kamala Harris），这次大会也与56年前有许多无法忽视的相似之处。

这些巧合几乎有点诡异，例如两次大会均在美国人口第3多的芝加哥举行。

现任总统拜登上月决定退出大选，前总统詹森（Lyndon Johnson）1968年也因不同理由放弃竞选连任，后来也都由副总统接棒参选。

汹涌的反越战抗议浪潮让1960年代末更为动荡，也深深影响1968年大选。如今民主党人也同样面对抗议，因为部分民众不满拜登政府的加萨（Gaza）与以色列政策。

当年的抗议行动和警方粗暴镇压震撼了民主党全代会，有数百人被捕与受伤。至于今年的全代会，组织示威的人士宣称，数以千计抗议群众下周将聚在芝加哥，其中许多支持巴勒斯坦人。

1968年出现暗杀、暴动与混乱，被称为「改变美国的一年」；如今许多人也称这场由贺锦丽对决前总统川普的2024年大选是一生中最关键的一次。

1968年的很多事情都出乎意料。詹森退选已让美国人大感震惊，数天后，民权领袖马丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）遭到暗杀。

随后，骚乱席卷了包括芝加哥在内的多个城市，许多地区成为废墟。到了6月，在民主党初选领先的罗勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy）在洛杉矶一场竞选活动后遇刺身故。

民主党最后由反战候选人麦卡锡（Eugene McCarthy）与詹森的副手韩福瑞（Hubert Humphrey）争夺提名。韩福瑞出线后，在大选中败给了共和党的尼克森（Richard Nixon）。

在当年民主党全代会会场外，年轻人烧毁徵兵卡，抗议者高呼：「全世界都在看。」今年，亲巴勒斯坦学生冲进美国大学校园，与警察发生冲突，高呼「起义（Intifada）！」

1968年的民主党全代会混乱且分歧，2024年贺锦丽则将在芝加哥统领一个团结的政党，并在拜登退出后迅速获得99%的民主党党代表支持。

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