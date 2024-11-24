2025禧年倒数 罗马仍像大型工地

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（法新社罗马23日电） 为迎接天主教2025禧年庆祝活动，义大利罗马近来持续进行大规模翻修，但眼见禧年仅剩一个月就要到来，许多工程却尚未完工，放眼望去，这座「永恒之城」仍处处是工地。

许多纪念碑藏在鹰架后面，雕像则被塑胶布覆盖。20岁女子贾伊（Clara Jay）参观特雷维（Trevi）喷泉时告诉法新社：「一座城市处处是工地，感觉很怪。」

步行一会儿，便可抵达万神殿（Pantheon）前的喷泉和方尖碑。这座保存最完好的古罗马遗迹之一目前还在封闭中，罗马各地的状况也都差不多。

教宗方济各5月时宣布，2025将是每25年一度的禧年（Jubilee, 又称圣年）。罗马天主教禧年传统始于1300年，现在每25年举行1次。禧年通常是从现任教宗打开圣伯多禄大教堂（St. Peter’s Basilica）的圣门（Holy Door）开始，而朝圣者将参观这座大教堂和罗马另外3座主要教堂。

在距离梵蒂冈几步之遥的禧年官方商店里，从水瓶到印有活动标志及其吉祥物的T恤，陈列出售。

但距离教宗12月24日开启圣门启动仪式仅剩一个月之际，准备工作似乎远远称不上完成。

老城区街道正在铺设新的鹅卵石，人行道也重新铺过，空气中弥漫着挖土机和电钻的噪音和灰尘。

在这座汽车为王的城市，交通壅塞早就司空见惯，但因为改建工程车辆必须改道，驾驶人不耐按鸣喇叭，整座城市交通更乱、更显嘈杂。