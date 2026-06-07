2026年航空业预测：载客量增、获利减半

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（法新社里约热内卢7日电） 根据今天公布的产业预测，航空公司预计今年载客数将会增加，但利润仅为去年的一半。燃油价格高涨似乎并未完全抑制旅游需求。

国际航空运输协会（International Air Transport Association, IATA）预估，其370家会员航空公司今年载客量将达51亿人次，年增2.4%。IATA会员航空公司占全球航空运输总量85%，去年推估载客量为49亿8000万人次。2023年载客量就已突破40亿大关。

记者要IATA理事长华尔希（Willie Walsh）比较2020年至2021年COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情与中东战争对航空业的影响，他表示：「我不认为这是一场危机。」

他说：「你正在关注一个预测将会成长的产业。排除中东的影响，我们基本成长率将达到3.5%。」

然而，此一成长伴随的获利仅为去年的一半，预期中东地区航空公司将出现亏损。

华尔希在声明中指出：「与中东战争有关的干扰及燃油成本上升已经让航空业前景转趋恶化。」

他说：「获利将从2025年的450亿美元缩减至今年的230亿美元，利润率也将从4.2%降至2.0%。」这指的是净利润率。

根据IATA计算，每位乘客预估净利润为4.5美元，仅为去年的一半。

华尔希在声明中指出：「在这种情况下，这数字反映出产业韧性。但这在大部分世界杯足球赛场馆连一个热狗都买不到，如果其他成本或税收开始上涨，这几乎没有留下多少缓冲空间。」