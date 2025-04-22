22亿美元资金遭冻结 哈佛大学怒告川普政府

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（法新社纽约21日电） 美国哈佛大学今天控告总统川普政府，凸显这所知名学府与这位共和党籍总统之间的对抗急剧升级。川普曾威胁要削减哈佛资金，并试图对其实施外部政治监督。

川普试图让几所知名学府就范，声称它们容忍校园反犹太主义，并扬言要冻结预算、取消免税地位和外国学生入学资格，但哈佛大学（Harvard University）拒绝屈服。

这所常春藤盟校（Ivy League）大学在提交给麻州联邦法院的诉状中说：「此案涉及政府试图利用扣留联邦资金作为筹码，以控制哈佛大学的学术决策。」诉状中还点名其他几所遭川普针对的机构。

诉状中指出，「政府此举不仅藐视宪法第一修正案（First Amendment），也无视联邦法律与规范」，并称川普行为「武断且反覆无常」。

哈佛拒绝顺从川普对招生、聘雇和政治倾向要接受政府监管的要求，让川普恼怒不已，他上周下令冻结对哈佛的22亿美元联邦补助款。

这项诉讼要求法院宣布政府冻结资金及对联邦补助金所施加的条件为非法，并要求川普政府支付哈佛的诉讼费用。

川普和他的白宫团队公开表示，针对这些大学的行动是对他们所谓不受控制的「反犹太主义」的回应，并认为有必要扭转旨在解决少数族裔受到历史性压迫的多元计画。

美国政府声称，去年席卷美国大学校园的反加萨战争抗议活动充斥反犹太主义。

哈佛校长贾柏（Alan Garber）说，川普政府已对这所大学的运作展开「许多调查」。

贾柏在声明中表示，哈佛将继续打击仇恨，并全面遵守反歧视法。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）