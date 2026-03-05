47票对53票 美参院否决战争权力决议案

afp_tickers

4 分钟

（法新社华盛顿4日电） 美国联邦参议院今天否决一项意在限制总统川普未经国会批准即对伊朗采取军事行动权力的决议案，在共和党多数反对下，该决议案最终以47票对53票闯关失败。

「战争权力决议案」由民主党籍参议员凯恩（Tim Kaine）与共和党籍参议员保罗（Rand Paul）提出，主张除非国会正式授权，否则美军必须停止对伊朗的敌对行动。

然而，由于共和党在参院享有多数优势，且大多支持川普与以色列联手攻击伊朗的决定，这项跨党派决议案最终以47票对53票未获通过。

美、以2月28日发动空袭，击杀伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）和多名军政高层，伊朗旋即对波斯湾地区发射飞弹与无人机报复攻击，科威特一处民用港口的临时作战中心遇袭，造成6名美军丧命。

民主党人主张，川普未经国会授权就下令动武，违反宪法程序，且政府对发动战争的理由说法不一。

凯恩听取政府官员的机密简报后说：「我这么说吧，在会议室里，他们没有提出任何证据…证明美国面临来自伊朗的任何迫切威胁。」

共和党人大多支持川普，尽管有部分人士说，若战事进一步扩大或拖延下去，他们的支持可能会动摇。

川普在参院的重要盟友、长期主张强硬对抗伊朗的参议员葛兰姆（Lindsey Graham）在社群平台X发文指出：「伊朗路边炸弹已使数百、甚至数千名美国人伤残或丧命。他们说『美国去死』是认真的。我很高兴我们没有让情势继续恶化。我很高兴我们没有让他们制造更多飞弹。」

即使该决议在联邦参议院与众议院皆获通过，川普仍可行使否决权，国会若要推翻总统否决权，须在两院取得几乎不可能达成的2/3多数。

众院预计明天将对类似决议进行表决，共和党籍众院议长强生（Mike Johnson）表示，他认为众院有足够票数否决该决议，还说这是一项可能让美军陷入危险并鼓舞伊朗军方的提案。

随着中东战火蔓延，各国政府纷纷紧急撤离受困当地的公民。长期被视为相对不受区域动荡影响的城市，如杜拜（Dubai）与利雅德（Riyadh），如今也被卷入这场危机。

围绕川普发动战争权限的辩论，反映国会对这场军事行动的范围与持续时间感到不安。

政府官员本周在机密简报中告知国会议员，这项行动可能持续数周，且可能需要国会追加拨款。

两党议员均表示，五角大厦可能很快就会寻求紧急资金，以补充武器库存并维持相关行动。

民主党人坦言，尽管决议案通过机率不高，但迫使议员公开表态对战争立场至关重要。（编译：刘文瑜）