737 Max 5年前两起致命空难 美司法部：波音恐遭起诉

2 分钟

（法新社旧金山14日电） 美国司法部今天表示，波音公司（Boeing）可能因为大约5年前发生的两起737 Max致命空难遭到起诉，这两起事故共造成346人死亡。

司法部官员在致德州联邦法院的信中说，波音违反了一项协议规定的义务，该协议使波音免受事故法律诉讼。

波音告诉法新社，「我们相信我们遵守了协议条款」，并表示计划为自身辩护。

美国官员在信中表示，波音「未能设计、落实和执行合规和道德计画，以防止并察觉整个营运过程中违反美国欺诈法的行为」，违反了缓起诉协议（DFA）规定的义务。

美国司法官员说，这种违规行为意味波音公司可能因违反与坠机事件相关的联邦法律而遭到起诉。

政府正在评估如何处理此事，并指示波音在6月13日前做出回应。

美国官员也计划与印尼狮子航空（Lion Air）JT610班机和衣索比亚航空（Ethiopian Airlines）302班机的罹难者家属会面。

代表空难事故受害者家属的律师凯素（Paul Cassell）说：「这是正面的第一步，对这些家庭而言，这是一个漫长的过程。」

凯素呼吁司法部采取进一步行动，并补充说，他将寻求对波音不当行为进行「令人满意的补救措施」的细节。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）