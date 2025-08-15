800国民兵全数进驻华府 联邦缉毒局接管特区警局

（法新社华盛顿14日电） 五角大厦今天表示，美国总统川普日前下令派800名国民兵（National Guard）进驻华府协助当地执法人员，目前已全数完成部署。司法部长也授权联邦缉毒局接管特区警察局。

尽管华盛顿特区的犯罪率实际上是滑降，但川普（Donald Trump）下令部署军队作为他所谓「打击犯罪」行动的一环，6月时他也曾在洛杉矶（Los Angeles）抗议活动期间采取类似行动。

美国国防部发言人威尔森（Kingsley Wilson）告诉记者：「截至今天，800名陆军与空军国民兵已完成动员…作为华盛顿特区联合特遣部队的一部分，他们现在已进驻我们的首都。」

她进一步表示，国民兵将待到川普认定「特区的法律及秩序恢复」为止。

陆军在声明中指出，国民兵不会执行逮捕及搜索等直接执法行为，但有权在预防立即危险的情况下暂时拘留个人。且国民兵将配有防护装备，一旦必要也将提供武器，但武器将留在武器库。

川普11日下令在华盛顿特区部署国民兵，并由联邦接管华府警局，矢言将「拿回我们的首都」。

为进一步加强控制，美国司法部长邦迪（Pam Bondi）今晚签署命令，授予联邦缉毒局（DEA）局长行使华府警局局长的行政权力，正式将首都的执法权置于联邦接管之下。

这是自1965年来，美国总统首次违背地方首长意愿派遣国民兵进驻。

多数的国民兵听令于州长，且需经联邦化才能受总统指挥，但华府国民兵原本即由总统直接指挥。