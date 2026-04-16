9名中国籍人士斯里兰卡被捕 涉走私诈骗设备入境

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（法新社可伦坡16日电） 斯里兰卡海关当局表示，9名中国籍人士今天在该国主要国际机场被捕，他们涉嫌试图走私通讯设备入境，这些设备疑用于网路诈骗。

斯里兰卡警方两周前才拘留152名外籍人士，其中多为中国人，这些人据控涉嫌在该国西北部一间饭店内经营网路诈骗据点。

斯里兰卡海关发言人指出，在这起最新案件中，官员自9名中国公民身上查获383支二手手机、101台平板电脑、6台Wi-Fi路由器和全球卫星定位系统（GPS）追踪器。

发言人说「嫌犯将这些设备绑在身上」，这批非法物品价值2400万卢比（约新台币240万元），全数遭没收。

斯里兰卡官员还提到，今天另有6名中国籍乘客被捕，他们涉嫌试图将7万5900根香菸藏在行李中走私入境。

这批香菸价值1130万卢比，随后遭到没收。

根据联合国毒品暨犯罪办公室（UNODC），组织犯罪集团利用东南亚各地的赌场、饭店和戒备森严的园区作为据点，进行复杂的网路诈骗活动，例如透过加密货币投资骗局、虚假恋爱关系骗取钱财。

在东南亚多国今年展开打诈行动前，该区域是价值数以十亿计美元网路诈骗产业的中心，数以十万计诈骗者以各种手法行骗全球网路用户，其中部分为人口贩运受害者，另一些则为自愿加入。