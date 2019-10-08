此内容发布于2019年10月8日 上午10:20

（法新社北京8日电） 休士顿火箭队总经理摩瑞发文支持香港反送中，引发中方抗议并抵制美国职篮NBA。因触动中国敏感民族主义神经或在港台议题上「政治不正确」而遭抵制的国际品牌，其实所在多有。

香港国泰航空8月即因北京当局不满公司员工在反送中运动「过度活跃」，遭党国媒体重炮攻击。时任董事局主席史乐山（John Slosar）原先坚称，无法控制员工思想，但在北京方面威胁将公司列入黑名单后，国泰航空立场转变，史乐山上月也被迫下台。

近几周陆续有国泰航空员工表示需删除自己的社群媒体帐号，以免同事告密。国泰航空已宣布开除数名涉入反送中抗争的员工。

此外，碍于北京施压，有越来越多企业和国际航空公司，包括美国航空（American Airlines）和达美航空公司（Delta Air Lines），在官网将「台湾」改称「中国台湾」或「中华台北」。

国际饭店品牌「万豪」（Marriott）在中国的官网去年则遭北京当局关闭一周，公司也被迫公开道歉，原因是会员调查问卷把台湾、西藏、香港和澳门分别独立列为国家，触怒坚决拥护「一个中国」原则的民众。

因违反「一个中国」原则而被迫道歉者还有8月引爆「T-恤之乱」的纪梵希（Givenchy）、蔻驰（Coach）和凡赛斯（Versace）等知名时尚品牌。在它们发售的T-恤上，台湾和香港都被列为国家。

在此之前，去年5月，美国零售服饰品牌「盖璞」（Gap）即因所销售T-恤上的中国地图未纳入台湾，遭坚决捍卫领土完整的中国网友抵制。

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