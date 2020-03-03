此内容发布于2020年3月3日 上午7:05

（法新社雪梨3日电） 随着网路免付费新闻日益普及，又有一家传统新闻媒体不敌时代潮流的冲击，拥有85年历史的澳洲联合新闻社宣布即将于6月歇业走入历史。

总部设在雪梨的新闻通讯社「澳洲联合新闻社」（Australian Associated Press），将于6月26日歇业，约180人将卷铺盖走人。

澳联社总经理（Chief executive）戴维森（Bruce Davidson）在接受澳洲广播公司（ABC）访问时坦承，随着网路免付费新闻日益普及，不少租用澳联社内容的客户，已经习惯使用Google和Facebook转载的新闻。

澳联社目前由「九号娱乐集团」（Nine Entertainment Co.）、「澳洲新闻集团」（News Corp Australia）、「西澳新闻集团」（The West Australian）以及「澳洲社区新闻集团」（Australian Community Media）共同持有。 戴维森提到，澳联社即将歇业一事，是来自股东的决定。

澳联社500名员工当中，大约180人是记者。

戴维森相信，随着澳联社歇业，「九号娱乐集团」、「澳洲新闻集团」可能会需要更多记者人手。

但戴维森同时承认，以整体新闻业来说，随着澳联社歇业，澳洲全国新闻线上的记者人数可能会减少。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram