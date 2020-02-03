此内容发布于2020年2月3日 下午11:35

（法新社日内瓦4日电） 世界卫生组织（World Health Organization, WHO）今天警告，2040年前癌症病例在中低收入国家将增加81%，因为缺乏投入防治和照护的资金。

隶属联合国、总部位在日内瓦的世卫组织在一分报告里表示，这些国家将有限资源聚焦在对付传染病和改善母亲与孩童的健康，而非打击癌症，而这些国家通常也有最高的癌症死亡率。

世卫助理秘书长任明辉在报告中说：「这是一记警钟，提醒我们全体该处理贫富国家之间在癌症照护上的不平等，这种不平等令人难以接受。」

「如果民众可以利用基础照护和转诊系统，将可提早发现癌症，进行有效治疗并痊愈，癌症不该成为任何人或任何地方的死刑。」

这份报告选在2月4日世界癌症日（World Cancer Day）发布。报告表示，今后10年期间将挹注250亿美元（约台币7500亿元），可拯救700万条罹癌的人命。

世卫负责非传染疾病部门的埃尔巴维（Andre Ilbawi）说：「控制癌症病情不一定要花大钱。」

这份年度报告发现全球癌症病例将在2040年前增加40%，吸菸占25%的癌症死亡原因。

世卫旗下国际癌症研究中心（International Agency for Research on Cancer）主任魏德尔派斯（Elisabete Weiderpass）表示，高收入国家民众获得比较好的癌症治疗，因此2000年到2015间癌症死亡率下降20%，不过贫困国家的癌症死亡率仅下降5%。（译者：黄靖贻/核稿：陈亦伟）

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