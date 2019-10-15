此内容发布于2019年10月15日 上午8:20

（法新社首尔15日电） 南北韩男子足球队今天进行一场历史性又超现实的世界杯资格赛，观众席空无一人，且球赛几乎完全对外封锁，两队最后0比0踢和。

在两韩技术上仍处于交战状态的背景下，两队在北韩首都平壤的金日成竞技场（Kim Il Sung Stadium）对决，现场并无实况转播，也没有支持群众和外国媒体。

这是平壤首次举行两韩男足正式对战，南韩方面由英超托登罕热刺（Tottenham Hotspur）球星孙兴（Son Heung-Min）担任队长。但失望的南韩球迷必须等上几天，待官员带回录影DVD后才能开电视看球。南韩球迷未获准赴平壤观赛。

负责两韩事务的南韩统一部透过声明表示：「北韩承诺在我方代表队离开前提供DVD，内含球赛完整片段。」

亚洲足球联盟（AFC）宣传这场比赛是多年来「最令人引颈期待的体育赛事之一」。追赛唯一的简单方式，只能透过国际足球总会（FIFA）与亚足联网站有限的网路文字评论。

然而网站上可取得的最新赛况极少，仅限黄牌与换人。卡达籍裁判贾希姆（Abdulrahman Al Jassim）对北韩球员李荣直（Ri Yong Jik）、李恩哲（Ri Un Chol）和南韩的金英权（Kim Young-gwon）、金玟哉（Kim Min-jae）各给一张黄牌。（译者：杨昭彦/核稿：陈昱婷）

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