此内容发布于2019年6月27日 下午7:50

（法新社大阪28日电） 德国总理梅克尔（Angela Merkel）今天抵达日本大阪，参加20国集团（G20）高峰会。梅克尔10天内两度在公开场合不由自主地全身颤抖，引发外界对她身体状况疑虑。

梅克尔座机抵达大阪机场，德国政府发言人强调：「她很好。没什么不妥之处。」

这位德国领袖下个月将满65岁。根据德新社（DPA）摄影记者拍到的画面，梅克尔昨天在德国总统于柏林发表演说时，身体开始颤抖并持续约两分钟，在G20前夕，再度引发外界对她健康状况的疑虑。

梅克尔前次不由自主地颤抖发生在18日，被归因于夏季炎热天气的脱水现象。

德国官方试图淡化外界对她健康状况的疑虑。

德国政府发言人塞柏特（Steffen Seibert）表示，梅克尔不会取消未来数天的任何行程。

她将参与为期两天的G20峰会和多项双边会谈，包括与美国总统川普的面对面会谈。川普在前往大阪前称德国「拖欠款项」。

在大阪峰会后，她将赶赴30日的欧洲联盟峰会，寻求与领袖们达成决议，是由谁来领导欧盟。

经常获誉为欧洲最有影响力领袖和全球最具权势女性的梅克尔，在德国长期执政期间，一直安于她相对而言健康的状况。

她已表明，在2021年任期届满后，她将离开政坛。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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