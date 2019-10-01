此内容发布于2019年10月1日 上午10:20

（法新社北京1日电） 大多数中国普通民众只能透过电视或自己的智慧型手机，来观看中共建政70年大阅兵。少部分经筛选的民众得以进入电影院，观赏阅兵仪式直播。

中共当局封锁北京市中心大片地区，不允许任何人靠近阅兵路线，以让部队、战车和飞弹通过天安门广场。

北京军事博物馆附近的安全人员不准手拿中国国旗的孩童，以及希望一窥阅兵大典的老妇人接近。

当局也将聚集在长安街附近的群众向外围疏散。长安街东西干道都是阅兵的路线。许多人在脸颊贴上小型红色国旗，上面写着「我爱中国」。

甚至连部分电影院播映庆祝活动的管道也遭到限制。只有70家精选电影院得以直播今天的庆祝活动。

33岁来自四川省的朱卓垣（Chu Zuoyuan，音译）告诉法新社，他原计划在电影院观看阅兵仪式。

朱卓垣表示，观看阅兵的经验将为他追寻中国「革命」地的旅程画下句点。旅程涵盖地点包含天安门广场和中国东部城市临沂。共产党于国共内战期间，在临沂市击败国民政府军队。

他在等待阅兵仪式开始时大声说：「我希望今天会为我留下美丽和深刻的回忆。」

不过，最终朱卓垣无法进电影院观看大阅兵。只有经过当地官员和社区领袖筛选的居民，才能观看大阅兵直播。

大阅兵进入尾声时，许多民众终于得以观看战车和其他装备在城市街道上移动，准备回到它们的基地。安全人员确保民众与游行队伍保持安全距离。

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