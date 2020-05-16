此内容发布于2020年5月16日 上午6:20

（法新社布鲁塞尔16日电） 欧洲联盟（EU）外交和安全政策高级代表波瑞尔在一篇评论文章中，抨击「体制竞争对手」（systemic rival）中国，并敦促欧盟在面对北京企图分化欧洲时，维持「集体纪律」。

波瑞尔（Josep Borrell）在欧洲各大媒体昨天刊登的一篇评论文章抨击中国。波瑞尔表示，中国并未像欧洲一样，尊重人权、网路安全或海洋法。

曾任西班牙外交部长的波瑞尔写道：「制定欧盟面对超级强权的联合方针，绝非易事。」

「中国的情况也不例外。更重要的是，中国在搞分化时不会手软。但可以肯定的是，我们欧洲人必须维持必要的集体纪律。」

波瑞尔提到去年3月欧盟发布的「欧中关系战略展望」（EU-China―A strategic outlook）文件内容。这份文件将中国定位为追求科技领导地位的「经济竞争者」、推动另一种治理模式的「体制对手」，以及「跟欧盟有紧密一致目标的伙伴」。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情大流行，使欧盟面临更严峻困境。疫情爆发初期，欧洲曾低调向疫情发源地中国提供援助。

但当疫情中心转移至欧洲，中国却大张旗鼓宣传自己提供口罩及其他防护装备给欧洲，出乎欧盟意料。另外，布鲁塞尔当局也被指控未尽力帮助欧洲各国。

波瑞尔抨击中国上述做法，他指出，在当前疫情危机中，避免「将紧急医疗援助政治化」是至关重要的，并敦促欧盟各国不要太天真。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

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