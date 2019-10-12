此内容发布于2019年10月13日 上午1:35

（法新社釜山13日电） 影视市场瞬息万变，好莱坞与传统媒体不再独占艺术家与观众目光，从「国王」（The King）等Netflix影片本周登上釜山影展，不难看出串流影视是如何地挑战传统媒体地位。

亚洲被视为全球串流业成长最重要的一环，为反映市场剧变，亚洲最大电影节釜山影展（Busan International Film Festival）本届新设了「亚洲内容奖」（Asia Contents Awards）。

导演大卫米奇欧（David Michod）史诗作品「国王」将是本周登上釜山影展的4部Netflix影片之一，大卫米奇欧今天谈起Netflix说：「它们给了我们资源和自由，可以把这个做好。」

「我喜欢不觉得在为票房牺牲的感觉。」

所谓OTT平台或随选视讯（video on demand, VOD），指的是Amazon Prime、YouTube、Hulu、Apple TV这种观众可直接进入的线上服务。随着观众成长，茱莉亚罗勃兹（Julia Roberts）、鲁妮玛拉（Rooney Mara）、布莱德彼特（Brad Pitt）、威尔史密斯（Will Smith）等好莱坞明星也纷纷拥抱这股串流趋势。

在行动用户成长与网路速度加快的推波助澜下，迪士尼（Disney）与苹果（Apple）今年都准备在亚太各地推出自家平台。

研究组织Media Partners Asia执行董事柯杜（Vivek Couto）认为，亚洲对于全球串流平台的计画「至关重要」，因为这个区域拥有「无穷的可能性」。

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