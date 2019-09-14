（法新社罗马14日电） 义大利新组成的联合政府一改过去极右派作风，今天让一艘载有82名难民的救援船停靠拉姆培杜萨岛（Lampedusa）。这是过去14个月来义大利首度提供难民救援船安全停泊处。

法新社报导，前义大利内政部长、极右派联盟党（League）党魁萨尔维尼（Matteo Salvini）对难民态度强硬，屡次不让救援船靠岸。

不过，联盟党和民粹疑欧反建制派「五星运动」（Five Star Movement, M5S）组成的联合政府上月瓦解，遭控为个人利益搞垮联合政府的萨尔维尼也遭撤换。而五星运动和中间偏左民主党（Partito Democratico, PD）组成新联合政府后，正拟定自己的难民政策。

今天在拉姆培杜萨岛靠岸的难民救援船，是由无国界医生组织（MSF）和地中海救援组织（SOS Mediterranee）营运的海洋维京号（Ocean Viking）。

在允许海洋维京号停泊前，罗马当局先花了6天进行国内外协商等前置作业，并取得欧洲国家同意协助难民安置。

法国内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）表示，各国已和罗马当局达成临时特别协议，今天上岸的82名难民将由义大利、法国、德国、葡萄牙和卢森堡分别收容，其中法国和德国的「配额」各占此批难民总人数的25%，明显较义大利的10%为多。（译者：陈韵聿/核稿：蔡佳敏）

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