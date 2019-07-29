此内容发布于2019年7月29日 上午5:20

（法新社罗马29日电） 义大利首都罗马一名宪兵26 日遇袭丧命，引发全国公愤，数以千计民众聚集哀悼。两名美籍嫌犯之一遭蒙眼讯问的相片外泄，则引发抗议。

民众昨天在宪兵队员雷加（Mario Cerciello Rega ）驻点的车站前摆放花束，停放棺木的教堂在今天的丧礼前排起人龙，向逝者表达最后敬意。

雷加才刚渡完蜜月，回国后却在26日遇袭，享年35 岁。法官以加重杀人罪及企图敲诈罪起诉两名美籍嫌犯，分别是19岁的艾尔德（Finnegan Lee Elder）与18岁的纳塔勒约斯（Gabriel Christian Natale-Hjorth）。

案发后起初报导说嫌犯是北非人，义大利极右派副总理兼内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）大骂嫌犯「混蛋」，使义大利再度因移民争议气氛紧张。

但是，一名嫌犯接受讯问时被蒙住眼睛并戴上手铐的照片流出后，也引发批评。义大利媒体报导，将嫌犯蒙住眼睛的警员将被调职。

警方表示，他们讯问时取得嫌犯自白。但律师协会主席卡亚扎（Giandomenico Caiazza）说，协会可能认定这次讯问无效。

萨尔维尼也把嫌犯的蒙眼照片放上社群媒体，并说：「唯一受害者是个男人、儿子、丈夫、宪兵及国家公仆。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题