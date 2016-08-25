下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2016年8月25日 下午9:35 最后更新 - 2016年8月25日 -21:35

（法新社伦敦26日电） 义大利中部强震酿成惨剧，官方最新证实共193人丧生。官员指出，至少8名外国人遇难，包括3名英国籍、两名罗马尼亚籍，西班牙、加拿大、萨尔瓦多各有1人。

受灾最惨重的山城阿马特里切镇（Amatrice）本来大约只有2500位居民，但这个季节游人如织。24日清晨的规模6.2强震，大部分人在睡梦中被吓醒。当地官员指出，由于震源深度仅4公里，加重了地震威力。

根据非官方统计，地震已造成250人罹难，包括3名英国人。英国外交部未立即证实报导，但外交大臣强生（Boris Johnson）指出，有许多英国人受波及。

罗马尼亚外交部昨天指出，有两名罗马尼亚人遇害、4人受伤，还有8人失踪。

西班牙外长证实有1名西班牙人死亡。西班牙媒体报导，死者是跟义籍丈夫居住阿马特里切镇以北伊利卡村（Illica）的年轻妇女，她的丈夫生还。

另外，加拿大和萨尔瓦多也分别有1人死于地震。

萨尔瓦多政府指出，死者欧威多（Rosaura Valiente Oviedo）2009年起移居义大利。她的儿子瓦连德（Roberto Valiente）在地震中受轻伤。（译者：中央社何宏儒）

Neuer Inhalt Horizontal Line