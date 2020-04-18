此内容发布于2020年4月18日 下午11:35

（法新社罗马18日电） 义大利2019冠状病毒疾病疫情高峰期，义北贝加莫市（Bergamo）一座教堂因殡仪馆不敷使用而权充临时太平间，市长戈里（Giorgio Gori）今天表示：「（棺木）终于清空了」。

这座教堂一度有数十具棺材排队等候火化安葬，目前终于全数处置完毕，贝加莫市市长戈里张贴在推特上的照片显示，已不见棺木，只剩下花束花圈，意味在义大利夺走2万3000多条人命的疫情危机已经逐渐放缓。

贝加莫位于义北富庶的伦巴底大区（Lombardy）。义大利有过半数的2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例都在伦巴底大区。

义大利冠状病毒疫情紧急指挥官艾克瑞（Domenico Arcuri）今天表示，此一地区疫情期间的死亡人数，是米兰在二次世界大战轰炸期间死亡人数的5倍。

艾克瑞说：「我们正经历一场重大悲剧，而且目前还未克服过去。」他形容伦巴底大区近1万2000人病亡是一「惊人」数字。

义大利民防保护局表示，全义大利今天的新增病例，有9成以上是在伦巴底大区。

贝加莫市为全义疫情最重灾区，地方殡仪馆不堪负荷，无法处理过多的遗体，上个月义大利派遣军队协助运送几十口棺木到教堂，安置遗体之后，再将棺木运往邻近几个城市火化。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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