此内容发布于2019年10月5日 下午6:50

（法新社爱丁堡5日电） 英国预定于数周内脱离欧洲联盟，要求针对苏格兰脱离英国独立再次举行公投的呼声高涨，主办单位宣称，超过20万支持苏格兰独立民众今天在首府爱丁堡（Edinburgh）示威游行。

许多示威抗议者高举苏格兰旗帜，部分民众穿苏格兰短褶裙，一些人吹奏包括风笛等乐器，他们从市中心圣十字公园（Holyrood Park）出发，前往爱丁堡老城主要干道皇家一英里（Royal Mile）。一些民众沿途高喊「我们要什么？独立」等口号。

示威抗议群众当中包括律师和苏格兰民族党（SNP）国会议员柴里（Joanna Cherry），柴里是成功司法挑战英国首相强生关闭国会举措的主要推手之一。英国国会上个月通过一项法案，强制首相强生向欧盟要求更多时间，避免英国无协议脱欧，柴里也是法案的主要支持者之一。

示威游行主办单位「团结在一面旗帜下」（All Under One Banner）宣称，超过20万人共襄盛举，远超出他们的预测。

苏格兰警方未提供估计参与人数。

苏格兰于2014年举行独立公投，结果55%选民反对独立。但民族主义派人士主张，英国2016公投支持脱欧，意味苏格兰有必要再度举行独立公投，因为当年苏格兰有62%选民支持续留欧盟。

苏格兰首席大臣同时也是苏格兰民族党党魁施特金（Nicola Sturgeon）坚称，英国脱欧势必会重创经济。

希望能于2021年举办第2次独立公投的施特金无法参加今天的示威游行，但她发推文表达支持。推文表示「别怀疑，独立即将到临」。

一小撮挺英国民众手持英国国旗，在爱丁堡市中心举行反制示威抗议。

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