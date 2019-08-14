此内容发布于2019年8月14日 上午4:35

（法新社京都14日电） 为让更多人对佛法感兴趣，日本一座400年历史佛寺请来机器人观音当镇寺之宝，盼一改传统印象，吸引更多年轻族群；但卫道人士无法接受，批评这根本就是神佛版的「科学怪人」。

请来这尊机器观音Mindar镇寺的是京都高台寺，人类同事认为，�k拥有人工智慧，有朝一日必会求得大智慧。

高台寺住持后藤典生告诉法新社：「机器人永远不会死，会自我更新，不断进化。」

「机器人好就好在可以永远储存知识，没有限度。」

「我们希望有人工智慧的�k可以长智慧，普渡众生。�k正在改变佛教。」

真人大小的Mindar今年稍早开始在高台寺服务，�k的手臂、身躯和头可以移动，手、脸和肩膀则以矽胶覆盖，看来与人类皮肤无异。

看着�k双手合十，语调平静，确实和真人没两样，但�k其余部位却充满了「机械感」：闪闪发亮的电线环绕着头盖骨，以及看不出性别的铝制身躯；左眼内建小型迷你摄影机，眼神透着阴森，活脱就是从科幻惊悚片走出来的角色。

高台寺和有「现代机器人之父」美誉的大阪大学知名教授石黑浩合力研发Mindar，造价约100万美元，后藤希望能藉由Mindar的引进，触及传统僧侣无法企及的年轻族群。

「年轻人可能觉得寺院就是举行丧礼和婚礼的地方。」

「要和像我这样死板的僧侣有关联可能很难，但愿藉着这样的有趣方式，让这尊机器人搭起桥梁。我们希望大家来看这尊机器人，思考佛教的意涵。」

后藤坚称引进Mindar不是刺激旅游的花招，「机器人教我们对抗苦痛的方法，�k来这里，是为了普渡众生。」

Mindar会用日文讲心经，只要触碰萤幕，�k也可以用中文和英文讲给外国旅客听。

大阪大学近期调查显示，实际看过Mindar工作的人回响很大，很多人甚至对�k超级像人惊讶不已。

一名受访者表示：「我感受到从一般机器上感受不到的温暖。」

另一名来高台寺造访的人则说：「一开始觉得�k有点不自然，但这机器人很循循善诱，让我深深思考起对与错的问题。」

但也有人不吃这套，觉得�k实在太「假」。

一名信徒抱怨说：「这讲经让人不舒服。机器人的表达方式太做作了。」

对高台寺的批评声音也不少，觉得不满的大多是外国人，认为高台寺是在玩弄宗教的神圣。

后藤说：「西方人对这机器人最反感。可能是受到圣经影响，但西方人认为�k是科学怪人。」

「日本人对机器人没有偏见，我们和漫画一起长大，机器人是我们的朋友，西方人想得不一样。」

后藤也否认高台寺是在亵渎。法国总统马克宏最近才造访这座佛寺。

后藤说：「机器显然没有灵魂...但佛教信仰不是去信神，而是追随佛陀之路，所以不管佛理是透过机器、一块废铁或一棵树来呈现，都没有关系。」

高台寺坚称观音可以显化为不同形体，机器人只是最新化身。

「人工智慧发展到这样的地步，我们认为，佛陀转化成机器人，也很合逻辑。希望这能碰触人心。」（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

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