此内容发布于2019年10月17日 上午8:50

（法新社巴黎17日电） 法国司法消息人士今天透露，疑似替美国性丑闻主角亿万富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）介绍年轻女性受害者的法国模特儿经纪人布鲁奈尔，已依性骚扰罪名正式遭到起诉。

一名消息人士告诉法新社，巴黎检方已接获诉状，指控布鲁奈尔（Jean-Luc Brunel）「涉及定义为性骚扰的行为」。

消息人士还说，负责指挥调查艾普斯坦在法国活动的司法人员，很快将讯问这名对布鲁奈尔提告的女性。

布鲁奈尔是卡林模特儿公司（Karin Models）和MC2模特儿经纪公司（MC2 Model Management）的创办人。在美国法院文件中，他被控性侵和替艾普斯坦介绍年轻女性。

艾普斯坦今年稍早依性贩运罪名遭美国检方起诉，关押在纽约监狱等待出庭，却于8月10日被发现在狱中上吊自杀身亡。

根据美国诉状，自称被害人的朱弗里（Virginia Giuffre）指控艾普斯坦强迫她和数名知名政治人物和企业家上床，其中包括布鲁奈尔。

而在法国，有数名前名模出面指控布鲁奈尔性侵。但一名熟知调查的消息人士透露，这些控诉的事发时间都太久远，无法加以起诉。

然而最新的性骚扰控诉，发生时间是在2015年以后，意味布鲁奈尔可被追诉。（译者：张正芊/核稿：陈政一）1081017

※珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。若需谘商或相关协助可拨生命线专线「1995」或张老师服务专线「1980」。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram