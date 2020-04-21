此内容发布于2020年4月21日 上午4:50

（法新社耶路撒冷20日电） 以色列总理尼坦雅胡与国会议长甘茨今天达成共组联合政府的历史性协议，让以色列史上最严重的政治危机告一段落。依据协议内容，未来3年两人将先后担任总理18个月。

这份3年协议允许70岁的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）继续在任18个月，期间他将因自己一直否认的贪腐指控面临审判。

之后60岁的甘茨（Benny Gantz）将接着担任总理18个月。届时尼坦雅胡就得挥别自己在位12年的职位，结束以色列史上最长的总理任期。

过去一年来，右翼联合党（Likud Party）党魁尼坦雅胡在3场无定论的国会大选中持续对决甘茨。但两人都无法取得足够支持，未能各自组成可行的执政联盟。

随着2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情在3月2日大选后加剧，希望两人团结的呼声日益高涨，让以色列在对抗空前卫生危机之际，迎来一段罕见的政治平静期。

尼坦雅胡在协议公布不久后推文：「我向以色列承诺，将会组成一个全国紧急政府，采取行动拯救人命和以色列公民的生计。」甘茨则强调这份协议让以色列避免出现「第4场大选」。

新政府前6个月被定义为「紧急」政府，多数心力将摆在遏制COVID-19，以及减轻疫情造成的经济冲击。目前以色列累计确诊逾1万3500例、累计死亡超过170例。而当局实施的全国防疫封锁令，已导致大量民众没有收入。

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