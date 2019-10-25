此内容发布于2019年10月25日 下午10:50

（法新社巴格达25日电） 根据观察机构和安全消息人士告诉法新社，伊拉克全国各地今天再次爆发反政府示威，警方发射催泪瓦斯、实弹驱散示威民众，造成42人死亡。

这是本月稍早持续一周抗议活动的第二阶段，当时有150多人丧命。

伊拉克街头今天再次出现游行集会，从伊拉克什叶派当局到联合国（UN）都敦促民众克制。

伊拉克民众昨天晚上开始上街，气氛平静，示威者与安全部队相互献花，内政部长坚称警方将会「保护」示威者。

但今天晚上，全国各地示威活动演变成暴力冲突，造成42名抗议者死亡。

伊拉克国会预计明天开会，进一步讨论这波示威抗议。

安全部队今晚在南部几个省实施宵禁，巴斯拉（Basra）地区也在宵禁之列，去年巴斯拉因公共服务破败，引发民众愤怒，焚烧政府大楼和政党办公室。

类似的不满情绪引爆伊拉克本月的抗议活动，根据世界银行（World Bank）资料，1/5伊拉克人仍生活在贫困中，青年失业率高达25%。

伊拉克总理马帝（Adel Abdul Mahdi）执政满一年，倡议人士敦促伊拉克人于今天重返街头。

今天也是什叶派宗教领袖大阿亚图拉（Grand Ayatollah）希斯塔尼（Ali al-Sistani）设定马帝回应示威者诉求的期限。（译者：叶俐纬/核稿：刘淑琴）

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