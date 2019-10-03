此内容发布于2019年10月3日 上午9:05

（法新社巴格达3日电） 伊拉克街头本周涌现大批民众示威，要求政府改善就业和公共服务。抗议者大多是年轻人，他们说这次行动是出于自发，和教士和政治人物无关，并称先前同类抗争遭到这些人绑架。

伊拉克首都巴格达和南部多座城市1日开始出现示威人潮，广场和干道挤满数以千计的抗议人士，他们焚烧轮胎和挥舞国旗。

在高度政治化的伊拉克社会，大规模抗议活动通常由政治人物或宗教人士号召，主要包括什叶派精神领袖希斯塔尼（Ali Sistani）和善于煽动的教士萨德（Moqtada al-Sadr）。但示威者声称，这次不同以往。

在巴格达抗议的34岁男子沙赫（Majid Saher）表示：「这场运动看来和先前所有抗议行动不同。这次是普罗大众发起的非政治运动，和任何政党或派系没有关联。」

另名示威者穆罕默德（Hussein Mohammad）也说：「我们没有人带头，看看有多少人在这里。我们都是失业的青年。」

抗议群众最主要不满包括青年失业率高涨。他们高举的海报和喊出的口号，纷纷诉求工作「权利」。

根据世界银行（World Bank）的资料，伊拉克青年失业率高达25%，是全体失业率的2倍。

此外，示威群众还不满经常面临断电和缺水及政府贪腐。伊拉克被「国际透明组织」（Transparency International）列为腐败程度居全球第12名的国家。

在巴格达抗议的退役士兵阿玛德（Walid Ahmad）指出：「我们的头号问题是贪腐。这让我们活不下去。今日我们只要人民和国家，不要政党、达官显要或宗教领袖。我们不希望他们加入我们的运动。」

少数女性示威者之一46岁的妮丝琳．穆罕默德（Nesrine Mohammed）也说，她想免除整个伊拉克政治阶级。「政府和政治人物只会说谎和承诺跳票。政党夺走了我们所有的梦想。穷人在这个国家无法安身立命。」（译者：陈正健/核稿：张正芊）

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