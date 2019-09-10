此内容发布于2019年9月11日 上午1:20

（法新社伊拉克卡巴拉10日电） 伊拉克圣地卡巴拉市（Karbala）今天庆祝什叶派圣日阿舒拉节（Ashura），却因人群踩踏造成31名信徒丧命，另有上百人受伤，是伊拉克阿舒拉节近来最致命的踩踏意外。

阿舒拉节的纪念游行活动，先前是逊尼派极端主义组织的攻击目标。

世界各地数以十万计什叶派信徒，涌入距离伊拉克首都巴格达（Baghdad）南方100公里的卡巴拉，纪念先知穆罕默德的孙子胡笙（Imam Hussein）之死。这些身穿黑衣的信徒走进胡笙有着金圆顶的圣坛，拿着旗帜并哭喊着：「我们愿为你牺牲自己，喔，胡笙！」

根据伊拉克卫生部，随着大批人群向前推挤，造成踩踏意外发生，并酿至少31人死亡，另有百人受伤。但卫生部发言人巴德（Saif al-Badr）表示，由于10名伤者状况危及，死亡人数可能上升。

在卡巴拉哈山医疗中心（Al-Hussein Medical City）外，护理人员整个下午忙着将伤者送进急救室。

一名眼睛与太阳穴有瘀伤的青年坐在轮椅上表示：「信徒突然间纷纷跌倒。他们开始跌在彼此身上。有人踩过，然后有人窒息。」

当局表示，尚未确认受害者的国籍。

随着消息涌入，卫生部长艾万（Alaa al-Din Alwan）今晚抵达卡巴拉市，总统（Barham Saleh）则表达他对罹难者家属「深深的哀悼」。

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