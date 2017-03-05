下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2017年3月5日 上午9:05 最后更新 - 2017年3月5日 -09:05

（法新社德黑兰5日电） 伊朗推出新的动画影片，显示美军第五舰队（Fifth Fleet）遭炸翻惨败，这是伊朗为最着名军方将领塑造传奇的最新举措。

导演阿吉米（Farhad Azimi）告诉伊朗媒体，这部长达80分钟的「波斯湾之战II」（Battle of the Persian Gulf II），是对「好莱坞和美国政治人物胡言乱语的回应」。

这部动画电影耗费4年制作，有要价不菲的影像设计、惊人音效和猛烈的飞弹攻击，恰好成为伊朗的宣传工具，锁定对象显然为青少年族群。

片中主角是1名指挥官，他花白的胡子无疑是以伊朗伊斯兰革命卫队（Revolutionary Guards）辖下圣城部队（Qods Force）指挥官、苏雷曼尼少将（Major-General Qassem Soleimani）为模仿对象。

苏雷曼尼率领伊朗部队在叙利亚和伊拉克等地执行任务，近几年来已成知名人物，经常被媒体拍下在前线或与最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）合影的照片。

苏雷曼尼的高知名度也引发各界臆测，他有朝一日可望成为总统候选人，但苏雷曼尼迄今一再否认自己有意朝政治界发展。（译者：中央社刘文瑜）

Neuer Inhalt Horizontal Line