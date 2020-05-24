（法新社巴黎24日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）去年12月在中国爆发，法新社汇整官方数字显示，截至格林威治时间24日晚间7时（台湾时间25日清晨3时），疫情迄今已在全球夺走至少34万3211条人命。

疫情肆虐全球196个国家或地区，确诊病例至少536万2160起，至少207万9300人康复。

法新社的统计，用的是各国当局和世界卫生组织（WHO）的数据资料，因此或许无法真正反映实际染疫的数量。

许多国家只对出现病徵或病情最严重的人进行筛检。

格林威治时间23日晚间7时起的24小时内，全球确诊新增9万9827例，死亡新增3441例。

这段期间，染疫病故人数最多的是巴西，有965人，接下来依序是美国的951人和墨西哥的190人。

美国是全球疫情最严重的国家，自2月通报第一起确诊病例以来，至今163万3076人确诊，9万7430人病故，但有至少36万1239人康复。

仅次美国的重灾区为英国、义大利、西班牙、法国。

英国确诊案例达25万9559例，死亡3万6793人；义大利确诊数22万9858人，病故3万2785人；西班牙确诊病例23万5772例，死者2万8752人；法国确诊数18万2584例，死亡总数2万8367人。

人均死亡率最高的国家为比利时、西班牙、英国、义大利与法国。比利时每10万人有80人死于2019新型冠状病毒疾病，西班牙是61人，英国和义大利都是54人，法国则是43人。

截至目前为止，中国（不含港澳）确诊案例8万2974例，死亡人数4634人，7万8261人康复。

欧洲确诊病例总计达202万1900例，病故总数17万3915人；美国和加拿大确诊病例总计171万7158例，死亡人数10万3889人；拉丁美洲和加勒比海地区染疫总数72万260人，死亡总数3万9166人；亚洲确诊总数达44万1447人，死亡人数1万3992人；中东确诊病例达34万3372例，不治人数有8805人；非洲确诊数有10万9562例，丧命者有3314人；大洋洲总病例有8466起，130人死亡。

Neuer Inhalt Horizontal Line

外部内容 数字化技术彻底改变瑞士山村生活