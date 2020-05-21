此内容发布于2020年5月21日 上午10:05

（法新社巴黎21日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情持续肆虐全球，法新社汇整官方资料显示，全球累计确诊病例一个月时间倍增，一举突破500万例大关，且新增病例特别集中在拉丁美洲国家。

巴西病例数超出拉美各国，成为全球确诊数第3高的国家，仅次于美国和俄罗斯。秘鲁、墨西哥、智利的确诊数也不断增加。

截至格林威治时间今天11时（台北时间今晚7时），疫情自去年底在中国爆发以来，已在全球夺走32万8220条人命。

196个国家与地区的官方通报累计确诊病例达501万2630起。

美国记录有案的病亡人数已累计到9万3439名，高居全球第一；其次依序为英国3万5704死，义大利3万2330死，法国2万8132死，西班牙2万7888死。

至于东南亚各国疫情状况，印尼今天的新增确诊数达973起，写下新高。印尼卫生部官员艾玛德（Achmad Yurianto）表示，境内累计确诊来到2万162起；新增36人染疫病故，累计死亡人数达1278人。

马来西亚卫生主管机关今天通报新增50起确诊病例，累计确诊病例为7059人；马国卫生部通报无新增死亡病例，死亡总数维持在114人。

其中35起确诊病例来自武吉加里尔移民拘留中心（Bukit Jalil immigration detention centre）。马来西亚当局为防止疫情扩散，至少对非法移民展开2次扫荡，总计拘留超过1800人。

菲律宾卫生部今天通报新增213起确诊病例，累计确诊达1万3434起；新增4起死亡病例，累计死亡人数来到846名；同时新增68人痊愈，累计病愈人数达3000名。（译者：陈家伦/核稿：张佑之）

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