此内容发布于2020年4月18日 上午8:20

（法新社巴黎18日电） 法新社使用官方来源统计，截至台湾时间晚间7时，2019冠状病毒疾病（COVID-19）在全球造成的死亡人数增至15万4188人。

自去年12月疫情首度在中国爆发以来，全球至今有225万1690起确诊病例，遍及193个国家及地区，其中至少49万7600人目前被认为已经康复。

法新社汇集各国当局及世界卫生组织（WHO）所做出的统计，恐只反映实际感染数字的一小部分，因为许多国家只检测重症病例。

美国是当今全球疫情中心，累计3万7079人死亡、70万6779人感染，至少有5万9672名染疫病患痊愈。

义大利是疫情第2严重的国家，累计2万2745人病故，17万2434人确诊，随后是西班牙（2万43死、19万1726确诊）、法国（1万8681死、14万7969确诊）及英国（1万4576死、10万8692确诊）。

中国（港澳地区除外）迄今通报4632人死亡，8万2719人染疫。

到目前为止，欧洲累计确诊111万5555例，9万7985人病故；美国和加拿大累计确诊73万8706例，3万8445人死亡；亚洲累计确诊15万8764例，6837死。

中东累计确诊11万9462例，5452死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊9万1699例，4367死；非洲累计确诊1万9674例，1016死；大洋洲累计确诊7835例，86死。（译者：陈正健/核稿：陈昱婷）

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