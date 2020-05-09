此内容发布于2020年5月9日 上午7:50

（法新社巴黎9日电） 官方数据显示，截至格林威治时间9日11时（台湾9日晚间7时），全球至少27万4617人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例超过394万6130例。

目前疫情蔓延至195个国家及地区，至少有129万3700人被视为已经康复。

这是根据各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据所做出的统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计7万7180人病故，累计确诊数达128万3929例，至少19万8993人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计3万1241人病故，确诊达21万1364例。

其他疫情重灾区还包括义大利（3万201死，21万7185例确诊）、西班牙（2万6478死，22万3578例确诊）、法国（2万6230死，17万4791例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4633死，累计8万2887例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊169万6696例，15万4144死；美国和加拿大累计确诊135万363例，8万1858死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊33万9771例，1万8651死。

亚洲累计确诊27万9180例，1万238死；中东地区累计确诊21万4173例，7471死；非洲累计确诊5万7689例，2130死；大洋洲累计确诊8261例，125死。（译者：陈彦钧/核稿：徐崇哲）

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