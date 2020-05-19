此内容发布于2020年5月20日 上午12:50

（法新社华盛顿18日电） 国际食品工人工会今天表示，速食连锁巨擘麦当劳（McDonald's）全球各地餐厅存在所谓的系统性性骚扰事件，工会已经提出投诉。

申诉人表示，投诉是在经济合作暨发展组织（OECD ）荷兰办事处提出，是第一次针对跨国企业提出这类投诉。

国际食品工人工会（International Union of Foodworkers）秘书长朗莱（Sue Longley）在声明中说：「麦当劳员工多年来多次示警有性骚扰和性别暴力事件，但这家公司上梁不正下梁歪，没有采取有意义的行动解决问题。」

她说：「由于麦当劳不愿采取行动打造安全的工作环境，荷兰政府应该趁着这次投诉，让员工能够有效解决他们在金拱门下面临的骚扰猖獗问题。」

这次投诉的对象还包括两家投资银行，分别为荷兰汇盈资产管理公司（APG Asset Management）与挪威银行（Norges Bank），这两家银行在麦当劳合计持有价值17亿美元股份。

申诉人指出，OECD本身的指导方针「要求企业机构股东尽职调查，确保采取负责任的商业行为」。

国际食品工人工会表示，这是「第一起针对跨国企业系统性性骚扰事件而向OECD提出的投诉案」。

投诉文件援引目击者证词提到，有「性侵未遂、不雅暴露、伸咸猪手与提供性服务事件」。

文件提到，受害者中最小的只有16岁，「他们提出申诉时却遭到忽视、嘲笑或惩罚。有些人的工时甚至被缩减，还有人遭到开除」。

文件也提到美国、英国、澳洲、巴西、智利、哥伦比亚与法国等数国分店有「触碰、强吻等形式的不当身体接触」事件。

在法国，有一个案例是，一名麦当劳经理据称「在女员工更衣室内装设手机相机，偷偷拍下年轻女性更衣画面」。

申诉文件声称「性别暴力与骚扰是麦当劳文化的一部分」。

对此，麦当劳发表声明说，收到投诉案时将仔细检视，强调麦当劳是「以人为第一位」的公司。

麦当劳说：「在美国与世界各地社区打造安全互重的工作环境方面，有在进行深切且重要的讨论。在世界各地，我们相信麦当劳与企业伙伴有责任采取行动解决这个问题，且致力于提倡正向改变。」（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

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