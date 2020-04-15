此内容发布于2020年4月15日 下午5:35

（法新社巴黎15日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间15日19时（台湾16日凌晨3时），全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例已增至13万1639例，确诊达203万3620例。

疫情已扩散至193个国家及地区。全球累计确诊病例中，有至少43万6100人已康复。

过去24小时内，全球新增7721人不治、7万1643人确诊。

法新社搜集各国当局与世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计。但上述数字恐只反映实际感染总数的一部分，因许多国家只检测重症病例。

美国目前处于全球疫情中心，境内有2万7085人不治，确诊达61万4482例，至少5万107名病患已经康复。

义大利则是全球疫情第2严重国家，境内累计2万1645人病故，确诊达16万5155例。

疫情重灾国还包含西班牙（1万8579死、17万7633例确诊）、法国（1万7167死，14万7863例确诊）和英国（1万2868死，9万8476例确诊）。

中国（不含港澳）境内目前通报3342死和8万2295例确诊，有7万7738人痊愈。

到目前为止，欧洲累计确诊103万2710例，8万8760死；美国和加拿大累计确诊64万2688例，2万8139死；亚洲累计确诊14万9027例，5265死；中东累计确诊11万372例，5147死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊7万4394例，3355死；非洲累计确诊1万6744例，894死；大洋洲累计确诊7692例，79死。

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