此内容发布于2019年10月23日 下午4:50

（法新社华盛顿23日电） 美国国会众议院共和党议员不满被排除在弹劾总统川普的程序外，今天闯入民主党议员主导的秘密听证会，拒绝离开，升高了两党对调查川普一事的对峙局面。

川普因为对乌克兰施压被控可能滥权，民主党议员为进行调查，今天安排一位国防部官员作证，地点在国会山庄名为「敏感讯息隔离设施」（SCIF）的会议室，但有20多位共和党议员硬闯进去，干扰取证程序。

这种安全会议室的设计可以防止电子窃听，未经许可进入违反了众院的规则，而且共和党议员带着手机进入，带头的众议员盖茨（Matt Gaetz）等人显然还在会议室内当场发推文，引发对严重违反安全规则的关切。

主持秘密会议的众院情报委员会民主党籍主席谢安达（Adam Schiff）联络众院纠仪长，询问要如何处理。这起事件使得主管乌克兰政策的国防部副助理部长古柏（Laura Cooper）的作证延后。

众院有3个委员会参与弹劾调查，委员会的所有共和与民主两党议员都获准参加会议，并对证人提出问题。

反对弹劾案的共和党议员似乎找到了反击的新策略，就是针对程序下手，宣称众院院会尚未表决通过展开弹劾调查，因此目前的调查无效。他们也批评调查欠缺透明度。

川普两天前才呼吁共和党同志「硬起来，对抗」调查行动。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram