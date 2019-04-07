此内容发布于2019年4月8日 上午1:20

（法新社华盛顿7日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天表示，美国对利比亚首都的黎波里附近的战事「深表关切」，呼吁利比亚军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）「立刻停止」攻势。

蓬佩奥在声明中说：「我们清楚表明，美国反对哈夫塔部队展开军事攻击，并呼吁（哈夫塔部队）立即停止对利比亚首都发起这些军事行动。」

利比亚独裁统治者格达费（Moamer Kadhafi）2011年被推翻时，国家陷入混乱，的黎波里当局和利比亚东部的哈夫塔支持者处于敌对状态。

哈夫塔3天前发动攻势，直逼的黎波里，双方今天在的黎波里南部交战。的黎波里目前由获联合国支持的联合政府与民兵控制。

蓬佩奥强调，「利比亚冲突没有军事解决方案」，并敦促各方「紧急缓解情势」。

他说：「这场对的黎波里发起的单方面军事行动不仅危害平民，也破坏了所有利比亚人美好未来的愿景。」

他还说：「美国与我们的国际伙伴持续向利比亚领导阶层施压，回到由联合国驻利比亚代表团主席沙拉梅（Ghassan Salame）居中调停的政治谈判上。」

蓬佩奥说：「要让这个国家团结一致，并为利比亚全体人民拟出安全、稳定和繁荣的计画，政治解决方案是唯一办法。」

居民说，哈夫塔的部队今天在的黎波里南郊发动空袭，朝市中心步步进逼。（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

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