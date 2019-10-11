（法新社华盛顿11日电） 前美国驻乌克兰大使尤凡诺维契（Marie Yovanovitch）今天据报告诉弹劾检调人员，总统川普数个月来都想要开除她，而她最终是因「不实说法」才被拔官。

自川普政府本周对民主党联邦众议员的弹劾调查宣战以来，首度有川普政府官员在国会露面作证。取得尤凡诺维契声明的「纽约时报」（NYT）报导，她对川普政府的外交政策行为提出严厉批评。

纽时引述她的话指出，尤凡诺维契抨击川普盟友散播说她对川普不忠心的「虚构」讯息，并表示自己从没有做过任何破坏川普总统职务或竞选活动的事。

她还发现令人震惊的是，通知她被召回国的高阶国务院官员一边坚称她「没做错任何事」，一边告诉她有群人「一致针对」她，而国务院从去年年中就面临川普要开除她的压力。

由于白宫公开表示拒绝配合弹劾调查，仍是联邦职员的尤凡诺维契出现在国会山庄（Capitol Hill）对民主党来说不啻是一次胜利。

率领调查的民主党人表示，白宫昨晚指示国务院阻止尤凡诺维契出席作证。但在众议院情报委员会立即发出传票后，尤凡诺维契违抗川普政府的指示并出面作证。

众议院情报委员会主席谢安达（Adam Schiff）及其他两名委员会主席在声明中表示：「川普政府官员为防止证人与委员会合作所做的任何努力，都将被视为政府权力分立的阻碍。」

对于寻求川普种种行动第一手资料的人员而言，尤凡诺维契的证词可能成为一大突破，包括川普疑似透过私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）对乌克兰施压，要他们调查川普政敌拜登（Joe Biden）。

川普在电话中施压乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）干涉美国选举而衍生的「电话门」，经由吹哨者投诉及白宫随后公布的7月25日电话纪录浮出台面，成为民主党弹劾调查的焦点。

同时，美国驻欧盟大使桑德兰（Gordon Sondland）透露，他也会违抗政府不得作证的命令，并遵从众议院传票，在17日赴国会作证。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram