（法新社华盛顿3日电） 随着美国加州野火持续延烧，总统川普今天在民主党籍加州州长纽松（Gavin Newsom）批评他的环境政策后，再度威胁要扣住加州的联邦援助。

去年加州北部野火夺走86条人命，川普首度开炮责怪加州森林管理不善，今年他再度以类似的台词谴责纽松的「森林管理工作糟糕透顶」。他推文说：「每年大火泛滥跟加州燃烧，这都是同一回事，然后他来跟联邦政府要钱帮忙。不会再有了。州长，振作起来。」

野火过去两周焚毁这个西部州近4万公顷土地，消防人员今天力抗位于洛杉矶西北方约100公里的玛丽亚大火（Maria Fire）。

纽松对川普的批评置之不理，并在推特上简短回应：「你不信气候变迁，无法参与这场谈话。」

纽松最近接受「纽约时报」（New York Times）采访时，对川普进行比较完整的批评，直指川普削弱环境保护政策。他说：「我们正在发动战争，对抗加州史上最具破坏性的大火，川普却对解决办法全力发动攻击。」

川普数度公开质疑，人类活动造成气候变迁，以及尤其是干旱造成加州野火的科学共识。川普政府9月18日决定，撤销加州自行设定汽车污染标准的权限。

纽松在纽时访问中，批评共和党政府处理灾害时的矛盾。他说：「他们昨晚在短时间内批准7笔额外紧急补助。他在灾害应变上都做得很对，但在说明灾害发生原因时又错的离谱，实在是高深莫测且惊人。」

远离政治纷扰的消防员继续加紧对抗玛丽亚大火。他们今天说，已控制住一半火势，而旧金山北方的「金凯德大火」（Kincade Fire）则有76%受到控制。威胁洛杉矶地区数百万美元豪宅及标志性机构的其他火势则已趋缓，而被疏散的居民已开始返回家园。

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