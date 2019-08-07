此内容发布于2019年8月7日 下午10:05

（法新社蒙特娄7日电） 加拿大警方今天表示已发现2名男性遗体，据信为上个月被警方指控谋害3人的2名逃亡青年，结束近3周的全国搜捕。

法新社报导，19岁的麦克劳（Kam McLeod）和18岁的施梅吉斯基（Bryer Schmegelsky）涉嫌杀害23岁澳洲男子及他24岁的美籍女友，还有一名64岁加拿大大学教授而遭缉捕。

最初时，这对情侣档的车在加拿大西部的卑诗省（British Columbia）被发现烧毁后，被通报为失踪人口。警方之后发现第3人遗体，并正式将2名温哥华青年列为嫌犯。

加拿大皇家骑警（The Royal Canadian Mounted Police，RCMP）表示，他们在加拿大曼尼托巴省（Manitoba）的中部行政区，一处浓密灌树丛中发现2具遗体。

上周末，警方在纳尔逊河（Nelson River）岸边发现疑为嫌犯的相关物品，同时发现一艘铝制船艇。

他们的遗体与寻获物品距离不到1公里，与上个月22日被发现纵火车辆的现场相距8公里。

加拿大皇家骑警发言人麦克莱契（Jane MacLatchy）在记者会表示，警方预计在温尼伯（Winnipeg）安排验尸以确认两人身分，并查明死因。（实习编译：陈意安/核稿：徐睿承）

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