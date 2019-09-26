此内容发布于2019年9月26日 上午7:20

（法新社纽约25日电） 义大利记者波罗梅第（Paolo Borrometi）今天获颁彼德．麦克勒勇气与道德新闻奖，他因报导西西里岛黑手党的活动而遭遇攻击，如今在警方保护下生活。

36岁的波罗梅第曾在义大利艾吉新闻社（AGI）工作，2013年成立新闻网站La Spia，报导犯罪集团在地方农业综合企业中所扮演的角色。

波罗梅第2014年遭到两名蒙面男子攻击，肩膀受到永久性伤害。事后他离开西西里岛（Sicily）到罗马定居，自此接受警方保护。

他住在摩第卡镇（Modica）的家人也遭人企图纵火，幸未得逞。

波罗梅第在纽约市立大学（CUNY）接受颁奖后说：「我怕死，这是事实。我不知道我还会不会组成家庭，或会不会有小孩。」

他并说：「不过当记者是我的梦想，而我也坚持这个梦想，成了一名记者。」

波罗梅第将这个奖项献给3名在工作时遭杀害的记者，分别是马尔他调查记者加利西亚（Daphne Caruana Galizia）以及义大利记者梅加里齐（Antonio Megalizzi）和雷杰尼（Giulio Regeni）。

彼德．麦克勒勇气与道德新闻奖（Peter Mackler Award for Courageous and Ethical Journalism）2008年创设，以表彰具勇气和道德的新闻从业人员，也纪念同年因心脏病去世的法新社资深记者彼德．麦克勒（Peter Mackler）。（译者：李宛谕/核稿：张佑之）

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