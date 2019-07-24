此内容发布于2019年7月24日 下午9:05

（法新社东京25日电） 日本防卫大臣岩屋毅今天表示，北韩发射的两枚发射体落在日本海域外，并说平壤当局这起最新试射行动「令人极其遗憾」。

法新社报导，岩屋毅在南韩通报北韩试射行动后告诉媒体，日方已证实，两枚发射体并未落在日本国土或日本专属经济海域。

岩屋毅说：「试射的如果是弹道飞弹，就违反了联合国决议…他们近来几起试射发射体的案例，令人极其遗憾。」

平壤当局上一次是在5月9日试射短程飞弹。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题