打印 北韩试射发射体 日本：令人遗憾 此内容发布于2019年7月24日 下午9:05 最后更新 - 2019年7月24日 -21:05 （法新社东京25日电） 日本防卫大臣岩屋毅今天表示，北韩发射的两枚发射体落在日本海域外，并说平壤当局这起最新试射行动「令人极其遗憾」。 法新社报导，岩屋毅在南韩通报北韩试射行动后告诉媒体，日方已证实，两枚发射体并未落在日本国土或日本专属经济海域。 岩屋毅说：「试射的如果是弹道飞弹，就违反了联合国决议…他们近来几起试射发射体的案例，令人极其遗憾。」 平壤当局上一次是在5月9日试射短程飞弹。 Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题 subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体