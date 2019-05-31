此内容发布于2019年5月31日 上午8:20

（法新社北京31日电） 华为技术公司否认接受中国政府补助，但根据华为年报，过去10年华为共接受人民币110亿元（约新台币504亿元）补助。北京对国内企业的慷慨资助，正是美中贸易谈判胶着点。

华为创办人任正非2月接受英国广播公司（BBC）访问时，否认华为获得中国政府补助。但一名华为发言人随后解释，任正非的意思是，华为并未接受政府的任何特殊援助。

然而，法新社根据华为历年财报发现，华为10年来接受累计上述金额的政府补助。且根据华为2009年财报，这些补助一半以上是基于华为对「高新技术研发所做的贡献」，而由北京提供的「无条件政府补助」。

除此以外，华为的年报和公开纪录还显示，华为购地兴建厂区和提供忠诚员工公寓、给顶尖工程师奖金，并提供外国客户大笔贷款来购买华为产品，都是受到政府大力补助。

报导指出，华为部分顶尖工程师以政府方案名义获得奖金，其中有100多人去年从深圳市政府获得数十万美元奖金。

华为在东莞松山湖畔兴建的欧洲风新园区，获东莞市政府划为研发区；加上华为是中国顶尖企业，因此能以相当邻近住宅区约1/10的成本取得127公顷土地。

东莞市政府另以低于行情价格出售湖畔土地，让华为得以在园区四周为2万多名员工兴建公寓。从2015至2018年，这类补助让华为以市场价格的1/6取得46公顷土地，意味华为一共省下多达人民币165亿元（约新台币756亿元）。

报导还说，中国的政策性银行提供资金，以刺激华为在开发中国家的销售。例如华为2004年和中国的国家开发银行签约取得100亿美元信用额度，以提供客户廉价融资来购买自家电信设备。到了2009年，这笔信用额度大增至300亿美元。

这类贷款即所谓出口信贷（export credit），主要受到世界贸易组织（WTO）纳入的一份经济合作暨发展组织（OECD）协议规范。

但爱丁堡大学（University of Edinburgh）专家霍普维尔（Kristen Hopewell）指出，中国拒绝签署或遵守这类规定，而华为获得的信用额度可能违反规定。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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