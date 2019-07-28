打印 南韩遣返北韩越界3名船员 此内容发布于2019年7月28日 下午11:50 最后更新 - 2019年7月28日 -23:50 （法新社首尔29日电） 南韩统一部今天表示，日前搭小木船越过东部海域分界线的北韩3名船员，在表达返回北韩意愿后，南韩将于今天将他们遣返。 这艘小木船是27日深夜向南越过东部海域北方限界线（NLL），南韩海军舰艇随即出动，并于28日将船上3 人和小木船送往军港进行检查。 在盘查后，3名船员表示是误闯边境，希望返回北韩。 南韩统一部官员在首尔告诉媒体：「全部3名船员和小木船，都将回到北韩。」 Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题 subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体