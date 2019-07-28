此内容发布于2019年7月28日 下午11:50

（法新社首尔29日电） 南韩统一部今天表示，日前搭小木船越过东部海域分界线的北韩3名船员，在表达返回北韩意愿后，南韩将于今天将他们遣返。

这艘小木船是27日深夜向南越过东部海域北方限界线（NLL），南韩海军舰艇随即出动，并于28日将船上3 人和小木船送往军港进行检查。

在盘查后，3名船员表示是误闯边境，希望返回北韩。

南韩统一部官员在首尔告诉媒体：「全部3名船员和小木船，都将回到北韩。」

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