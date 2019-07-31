此内容发布于2019年7月31日 上午5:35

（法新社新德里31日电） 警方今天表示，陷入财务困扰的印度咖啡大亨悉达多失踪后，他的遗体在印度南部的河畔被发现，死因待查。

亿万富豪悉达多（V. G. Siddhartha）是印度「每日咖啡」（Cafe Coffee Day）的老板，这家连锁咖啡店的营运成绩连星巴克（Starbucks）也不敌。他最后被目击身影是29日在芒加罗市（Mangaluru）附近的内特拉瓦帝河（Netravati），但他的司机随后就报案说他失踪。

当局展开大规模搜索行动，一名渔夫在河岸发现悉达多的遗体。

南卡纳塔卡（South Karnataka）警局副局长山希尔（Sasikanth Senthil）告诉法新社说：「悉达多的遗体今天早上被寻获。」

「我们已经把他的遗体送去相验，目前结果尚未出炉。」

悉达多的家族在印度经营咖啡事业已经130年之久，1996年开了他的第一家咖啡厅「每日咖啡」，并逐步成为全球最大的咖啡贸易商之一。

「每日咖啡」已有超过1700家分店，主要位于印度，在马来西亚、埃及、捷克和奥地利也有门市，旗下员工超过3万人。

警方表示，悉达多29日晚间离开班加罗尔（Bangalore），当时他告诉家人，自己要去山上的别墅，但他却要司机载他到芒加罗市。

之后悉达多要求司机停车，在他消失之前，自己徒步过桥，并和某人通电话。

悉达多另一半是前外交部长及卡纳塔卡省长克利希纳（S.M. Krishna）的女儿，这使他成为印度政商关系亨通的巨贾之一。

但在税务当局2017年突袭公司办公室后，他的咖啡帝国遇到压力。有报导指出，悉达多正和可口可乐公司磋商脱售一大部分股权。

在给「每日咖啡」董事会的信中，57岁的悉达多坦承处理财务出了差错。

悉达多表示，他受到债主的压力及印度税务当局的骚扰。

他在标注7月27日的信中表示：「我的意图从来就不是欺骗或误导任何人，我是失败的企业家。」

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