此内容发布于2020年4月14日 上午12:05

（法新社瓜亚基尔13日电） 武汉肺炎肆虐，南美洲国家厄瓜多疫情扩大，死亡人数激增，经济首都瓜亚基尔太平间和医院空间不足，殡葬系统瘫痪，数以百计遗体在家腐烂多日，为拉丁美洲抗疫敲响警钟。

2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）蔓延，太平洋港市瓜亚基尔（Guayaquil）如今已沦为南美洲的疫情震央。

瓜亚基尔医院四周弥漫着死亡的气味，墓地外的车辆大排长龙，车上载满纸板棺材。

多日来，数以百计遗体摆放家中或横躺街边，以黑色塑胶袋包覆。

厄瓜多政府为了防疫，每日实施15小时宵禁，导致死亡鉴定和殡仪馆处理速度迟缓。为解决困境，政府结合军警组成特殊任务小组，协助处理遗体。

一名政府官员说，他们过去几周已从瓜亚基尔民宅移走771具遗体，另从医院太平间移走631具，目前等待下葬的就有1400多具遗体。厄瓜多当局预测，未来几个月还会有多达3500人死于这场大流行病。

●脆弱的港市

疫情爆发时，作为经济重镇和重要枢纽的瓜亚基尔首当其冲。在学校放假的2月和3月，往返欧美的旅客特别多，厄瓜多2月出现首例确诊，患者是一名从西班牙返国的老妇。

●政府玩忽职守

艾基诺克斯科技大学（Equinox University of Technology）流行病学家希曼卡斯（Daniel Simancas）说，厄瓜多对疫情「反应慢半拍」。

希曼卡斯说：「这导致我们眼前的毁灭性结果，在处理遗体和预测医疗物资需求上，当局已为缺乏策略道歉。」

厄瓜多采购检测套件组的时间有所延迟，流行病学监控计画也很薄弱。

●贫富不均

去年12月公布的官方数据显示，尽管圭亚斯省（Guayas）是全国最具生产力的省分，瓜亚基尔仍有超过11%人口生活在贫穷线下，失业和就业不足影响了20%的工作年龄人口。

经济学家柏内欧（Alberto Acosta Burneo）说：「人们想外出工作，这是缺乏社会安全网的非正式就业所导致。」

●无纪律

圭亚斯省当局说，有超过3000人违反宵禁政策。尽管有军人部署在街头，小贩没戴口罩便在街上做生意的情况随处可见，商店外的民众也无视保持社交距离的建议。

出身瓜亚基尔的社会学家杜蒂文（Carlos Tutiven）说：「不是所有人都能表现出服从和纪律，因为绝大多数人生活在非常不稳固的环境中。」

无视居家令的不只是穷人。希曼卡斯说：「许多有钱有势的家庭也低估这种病毒的威力，忽视隔离措施的重要性。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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