（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普被控滥权和妨碍国会调查而遭国会众议院弹劾后，经过联邦参议院近3周审理，今天一如预期获判无罪，将可续任总统，这料将有助他在年底大选争取连任。

参议院必须有2/3议员同意判决川普有罪，才能让他去职，但川普的共和党同志在参院100个议席中占了53席，因此这个结果早在预料之中。

针对指控川普滥权的弹劾条文，52位参议员认为应判川普无罪，48位说有罪，未达2/3门槛。对于指控川普妨碍国会调查的弹劾条文，则是53位参议员说无罪，47人说有罪，也未能通过。

参院投票结果大致党派壁垒分明，凸显川普获得大多共和党同志忠诚支持，以及民主党人对他厌恶之深。共和党参议员罗姆尼（Mitt Romney）在表决前表态将倒戈，是唯一跑票的共和党议员，他在第一项弹劾条款主张川普有罪。

73岁的川普获判无罪并不表示民主党主导的调查行动将终止，但将让川普气势更盛，有利在年底的总统大选争取连任。

川普被控滥用职权，意图施压乌克兰调查他在总统大选可能遭遇的民主党前副总统拜登（Joe Biden），而且妨碍国会调查此事，因此在去年底遭众院弹劾，成为美国历史上第3位遭弹劾的总统。他安全过了这关之后，将力争在11月3日的大选赢得第2个任期。

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